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Datça Knidos'ta 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kutlandı

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Muğla'nın Datça ilçesinde, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında, tarihin ilk tıp okulunun kurulduğu Knidos Antik Kenti'nde kutlama programı düzenlendi.

Muğla'nın Datça ilçesinde, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında, tarihin ilk tıp okulunun kurulduğu Knidos Antik Kenti'nde kutlama programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, Datça Toplum Sağlığı merkezi Başkanı ve Devlet Hastanesi Başhekim vekili Dr. Abbas Akgün ile 150 sağlık personeli katıldı.

Knidos Antik Kenti tanıtım brifingiyle başlayan programda Mülayim ve beraberindeki sağlık personeli, arkeologlar eşliğinde antik kenti gezip çevre temizliği yaptı.

Etkinlik, sağlık ekiplerinin tatbikatı ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

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