Datça'da ölü balıklar kıyıya vurdu
Muğla'nın Datça ilçesinde İskele Mahallesi Burgaz Sahili'nde yürüyüş yapanlar kıyıya vuran ölü balıkları fark etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, durumu incelemek üzere bölgeye ekip gönderdi.
Muğla'nın Datça ilçesinde ölü balıkların kıyıya vurması üzerine inceleme başlatıldı.
İskele Mahallesi Burgaz Sahili'nde yürüyüş yapanlar, kıyıya çok sayıda ölü balığın vurduğunu fark etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibi, ölü balıklardan örnek alarak inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel