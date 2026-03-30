Muğla'da 2 özel sporcu atletizm yarışmasında başarı elde etti

Muğla'nın Datça ilçesinde 2 özel sporcu, atletizm yarışmasında başarı elde etti.

Muğla Okul Sporları Özel Sporcular Atletizm Yarışmalarında Reşadiye Kazım Yılmaz Ortaokulu öğrencileri Azizcan Aydoğan ve Erhan Yorulmaz, 100 ve 200 metrede Muğla il birincisi oldu.

Başarılı sporcular, öğretmenleriyle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal'ı ziyaret etti.

Aldal, öğrencileri tebrik ederek, Samsun'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi.