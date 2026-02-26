Haberler

Datça'da okula hayırsever desteği

Muğla'nın Datça ilçesindeki Reşadiye Kazım Yılmaz İlk ve Ortaokulu, hayırseverlerin katkılarıyla yenilenerek eğitim kalitesini artırmayı hedefliyor. Kaymakam Murat Atıcı, eğitime yapılan desteğin önemine vurgu yaptı.

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Reşadiye Kazım Yılmaz İlk ve Ortaokulu'nun iç donanımı hayırseverlerin katkılarıyla yenilendi.

Malzeme yenileme çalışmaları, İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği 1994 mezunları, Köln Fenerbahçeliler Derneği, Saint-Joseph Liseli Fenerbahçeliler ile Eda Nasman anısına yapılan bağışlarla gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Murat Atıcı, hayırsever grubu temsilen Yasemin Başarır'a teşekkür belgesi takdim etti.

Atıcı, eğitime verilen desteğin önemine işaret ederek, "Çocuklarımızın daha güvenli ve modern ortamlarda eğitim görmesi için yapılan katkılar çok değerlidir." dedi.

Törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Okul Müdürü Yeşim Çapraz ve Okul Aile Birliği Başkanı Hacer Taşkıran da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan
500

