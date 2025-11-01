Datça'daki Okul Proje Yarışmasında Başarılar

Muğla'nın Datça ilçesinde üç okuldan öğrenciler, farklı kategorilerde düzenlenen proje yarışmasında derece elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje yarışmasında Kazım Yılmaz İlkokulu, "Böcek Vatandaşlar: Doğanın Küçük Canlıları" adlı projesiyle "Etkin Öğretim" alanında ikinci olurken, aynı okul "Sürdürülebilir Yaşam İçin: Eyleme Geç, Dünya Değişsin" projesiyle Sürdürülebilir Çevre ve Sağlıklı Yaşam kategorisinde üçüncülük elde etti.

Mustafa Kutluay Ortaokulu, "Doğayla Dost Okul: Hibrit Enerji Sistemi Projesi" ile Sürdürülebilir Çevre ve Sağlıklı Yaşam alanında mansiyon ödülüne layık görüldü.

Kabaklarlı İlkokulu ise "Birlikte Düşün, Birlikte Dinlen" adlı projesiyle Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi kategorisinde mansiyon ödülü aldı.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, dereceye giren öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek, bu başarıların ilçenin eğitim vizyonuna katkı sunduğunu belirtti.