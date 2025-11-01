Haberler

Datça'daki Okul Proje Yarışmasında Başarılar

Datça'daki Okul Proje Yarışmasında Başarılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesindeki üç okul, proje yarışmasında farklı kategorilerde başarı kazandı. Kazım Yılmaz İlkokulu, ‘Böcek Vatandaşlar’ projesiyle ikinci, sürdürülebilir yaşam konusundaki projeleriyle de üçüncülük elde etti. Mustafa Kutluay Ortaokulu ve Kabaklarlı İlkokulu da çeşitli ödüllerle ödüllendirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde üç okuldan öğrenciler, farklı kategorilerde düzenlenen proje yarışmasında derece elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje yarışmasında Kazım Yılmaz İlkokulu, "Böcek Vatandaşlar: Doğanın Küçük Canlıları" adlı projesiyle "Etkin Öğretim" alanında ikinci olurken, aynı okul "Sürdürülebilir Yaşam İçin: Eyleme Geç, Dünya Değişsin" projesiyle Sürdürülebilir Çevre ve Sağlıklı Yaşam kategorisinde üçüncülük elde etti.

Mustafa Kutluay Ortaokulu, "Doğayla Dost Okul: Hibrit Enerji Sistemi Projesi" ile Sürdürülebilir Çevre ve Sağlıklı Yaşam alanında mansiyon ödülüne layık görüldü.

Kabaklarlı İlkokulu ise "Birlikte Düşün, Birlikte Dinlen" adlı projesiyle Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi kategorisinde mansiyon ödülü aldı.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, dereceye giren öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek, bu başarıların ilçenin eğitim vizyonuna katkı sunduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Tarlada tartıştığı komşusunu öldürüp kafasına sıktı

Tarlayı kana buladı! Komşusunu öldürüp kafasına sıktı
Kuyumcuda tahliye alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı

Kuyumcuda alarm! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Gebze'de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı! Kolonlar çatladı

Gebze'de alarm! Kolonlar çatladı, 16 bina boşaltıldı
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı

Yıllar süren mücadele sona erdi! Mahkemeden karar çıktı
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.