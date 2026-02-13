Haberler

Datça'da "Göz Hizasında Sağlık" projesi kapsamında seminer düzenlendi.

Güncelleme:
Muğla'nın Datça ilçesinde 'Göz Hizasında Sağlık' projesi kapsamında velilere yönelik bilinçlendirme semineri yapıldı. Seminerde, okul çağı çocuklarının beslenmesi hakkında önemli bilgiler verildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde, "Göz Hizasında Sağlık" projesi kapsamında velilere bilinçlendirme semineri gerçekleştirildi.

Mustafa Kutluay Ortaokulu koordinatörlüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Sağlıklı Okullar, Sağlıklı Gelecek" protokolü kapsamında öğretmen Şeyma Ergen tarafından verilen seminerde, beslenmenin tanımı, besin grupları ve okul çağı çocuklarının beslenmesinde dikkat edilmesi gereken hakkında bilgi verildi.

Katılımcılara ayrıca besin gruplarını örnekleriyle açıklayan broşürler dağıtılarak farkındalık artırıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen kahvaltıda, yeterli ve dengeli "sağlıklı tabak" modeli tanıtılarak öğrencilerin doğru beslenme alışkanlıkları kazanmaları desteklendi.

Yapay zeka uygulamasıyla gerçekleştirilen besin etiketi okuma çalışmasında ise paketli ürünlerin içerikleri velilerle incelendi.

