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Datça'da teknede yakalanan 7 FETÖ şüphelisi ve kaptan tutuklandı

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8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIMuğla'nın Datça ilçesi açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanıp, adliyeye sevk edilen 9 FETÖ şüphelisin 7'si ile tekne kaptanı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanıp, adliyeye sevk edilen 9 FETÖ şüphelisin 7'si ile tekne kaptanı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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