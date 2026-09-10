Datça'da teknede yakalanan 7 FETÖ şüphelisi ve kaptan tutuklandı
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8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIMuğla'nın Datça ilçesi açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanıp, adliyeye sevk edilen 9 FETÖ şüphelisin 7'si ile tekne kaptanı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanıp, adliyeye sevk edilen 9 FETÖ şüphelisin 7'si ile tekne kaptanı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı