Haberler

Datça'da silahlı saldırı olayıyla ilgili yakalanan 3 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İskele Mahallesi Ambarcı Kavşağı'ndaki emlak ofisinde oturan eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'e motosikletle ateş ederek yaraladığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

24 Nisan'da İskele Mahallesi Ambarcı Kavşağı'ndaki emlak ofisinde oturan eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'e motosikletle yoldan geçen kişilerce ateş açılmış, ayak ve kasığından yaralanan Laçin, 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.

Laçin, Datça'daki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

