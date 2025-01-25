Datça'da Sağanak Yağış Yaşamı Olumsuz Etkiledi
Muğla'nın Datça ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyerek bazı ağaçların devrilmesine ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Ekipler, sürücülerin zor anlar yaşadığı yollarda çalışma yürütüyor.
Muğla'nın Datça ilçesinde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Mesudiye Mahallesi Ovabükü mevkisinde etkili olan yağış nedeniyle, bazı ağaçlar devrildi.
Sahil kenarındaki yola devrilen bir ağaç nedeniyle ulaşım aksadı.
Sürücülerin zor anlar yaşadığı yollarda ekipler çalışma yürüttü.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel