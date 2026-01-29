Haberler

Datça'da okul müdürleri turulu toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Datça ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal başkanlığında okul müdürleri kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı planlamaları ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, okul müdürleri kurulu toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal başkanlığında Kabaklarlı İlkokulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Şube Müdürü Emre Birgül ile ilçedeki okul ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde yapılacak çalışmalar, "2026 Gençlik Yılı" kapsamında planlanan faaliyetler, okul ve kurumların tertip ve düzeni, norm kadro ve personel süreçleri ile diğer dijital platformların etkin kullanımı konuları görüşüldü.

