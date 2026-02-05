Haberler

Datça'da İlkokullarda Bayrak sevgisi etkinlikleri düzenlendi

Güncelleme:
Datça ilçesindeki ilkokullarda bayrak sevgisi, eğitici etkinliklerle kutlandı. Öğrencilerle bayrağın önemi üzerine sohbetler yapıldı, tabak ve kavanozlara bayrak boyama çalışmaları gerçekleştirildi.

Datça ilçesinde ilkokullarda bayrak sevgisi farklı ve eğitici etkinliklerle kutlandı.

Öğrencilerle bayrağın anlamı ve taşıdığı değerler üzerine sohbetler gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında tabak boyama ve kavanozlara bayrak boyama çalışmaları yapıldı.

El becerisi etkinlikleriyle hem geleneksel değerler hem de paylaşma kültürü pekiştirildi.

Yapılan açıklamada, "Bayrak sevgisiyle birleşen üretken ve keyifli çalışmalar, öğrencilerin hafızalarında güzel izler bıraktı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

