Datça'da kontrolsüz çöp ve moloz dökümü iddiası
Datça ilçesinde, İskele Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm alanında inşaat molozları ve evsel atıkların kontrolsüz bir şekilde döküldüğü iddia edildi. Vatandaşlar, görüntü kirliliği ve koku nedeniyle şikayette bulunarak yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.
İskele Mahallesi Kargı Deresi mevkisinde, 2. Sanayi Sitesi karşısında bulunan alanda inşaat molozları, plastik ve evsel atıkların biriktiği görüldü.
Görüntü kirliliği ve koku nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını ileri süren bazı vatandaşlar, yetkililerden kalıcı çözüm talebinde bulundu.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan