Datça'da Kaçak İşletmelerin Yıkım İşlemleri Devam Ediyor

Muğla'nın Datça ilçesinde kaçak yapılan işletme ve müştemilatların yıkım işlemleri sürdürülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Belediye tarafından, ilgili kamu kurumlarıyla uzun süredir yürütülen yazışmalar ve çalışmalar sonucunda, Karaincir Mahallesi sahil bölgesindeki bazı işletme ve müştemilatlar yıkımı yapıldı.