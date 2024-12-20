Datça'da Kaçak İşletmelerin Yıkım İşlemleri Devam Ediyor
Muğla'nın Datça ilçesinde kaçak yapıldığı belirlenen işletme ve müştemilatların yıkım işlemleri sürdürülüyor. İlgili kamu kurumlarıyla yapılan çalışmalar sonucunda Karaincir Mahallesi sahil bölgesindeki bazı yapılar yıkıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde kaçak yapılan işletme ve müştemilatların yıkım işlemleri sürdürülüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Belediye tarafından, ilgili kamu kurumlarıyla uzun süredir yürütülen yazışmalar ve çalışmalar sonucunda, Karaincir Mahallesi sahil bölgesindeki bazı işletme ve müştemilatlar yıkımı yapıldı.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel