Datça'da içi boş su kuyuya düşen inek kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, içi boş su kuyusuna düşen inek, itfaiye ve Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İskele Mahallesi Burgaz Mevkisinde meydana geldi. Sahipleri tarafından otlaması için boş bir araziye bırakılan ineğin bir süre sonra içinde su bulunmayan 7 metre derinliğindeki kuyuya düştüğü belirlendi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ve Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekipleri ineği düştüğü kuyudan çıkarmak için çalışma başlattı. Kuyunun çevresi genişletilerek, içeriye uzatılan iş makinesinin kepçesine bağlanan inek, iki saat süren çalışmalar sonucu çıkartıldı. Olay yerine gelen bir veteriner tarafından yapılan kontrolde herhangi bir yarası bulunmayan inek, sahibi Süleyman Göztepe'ye teslim edildi.