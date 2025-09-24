Haberler

Datça'da Domates Üreticilerine Eğitici Seminer

Datça'da Domates Üreticilerine Eğitici Seminer
Güncelleme:
Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karaköy Mahallesi'nde domates hastalıkları ve gübreleme konusunda eğitim düzenledi. Üreticilere uygulamalı bilgiler verilerek, ürün kalitesinin artırılması hedeflendi.

Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticilere domates hastalıkları ve gübreleme konusunda bilgilendirdi.

Karaköy Mahallesi'nde yapılan eğitim kapsamında, domates üretiminde sıkça karşılaşılan hastalık ve zararlılar ile doğru gübreleme yöntemleri hakkında teknik bilgi verildi.

Üreticilerin soruları yanıtlanırken, sahada uygulamalı anlatımlar yapıldı.

Yetkililer, düzenlenen bilgilendirme çalışmasının ürün kalitesini artırmak ve verimliliği desteklemek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Datça'da Temmuz ve Ağustos aylarında dikilen domatesler, ekim ortasından itibaren olgunlaşmaya başlayarak hasat ediliyor.

Bu özellik sayesinde Datça domatesi, Türkiye'de açık alanda en erken hasat edilen ürünlerden biri olarak öne çıkıyor. Sera kullanılmadan yetiştirilen domatesler, hem yerel pazarda hem de büyük şehirlerde talep görüyor.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
