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Datça'da bir evden yaklaşık 5 ton atık çıkarıldı

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Muğla'nın Datça ilçesinde bir evden yaklaşık 5 ton atık çıkarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir evden yaklaşık 5 ton atık çıkarıldı.

Karaköy Mahallesi'nde 2 kişinin yaşadığı müstakil evden yayılan kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Datça Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda evde temizlik çalışması başlattı.

Zabıta, jandarma ve Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerinin güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen çalışmada, evde biriktirilen atıklar ekiplerce çuvallara doldurularak kamyonlara taşındı.

Gün boyu süren çalışmanın ardından evden yaklaşık 5 ton atık çıkarıldı.

Atıkların tahliye edilmesinin ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ev ve çevresinde olası sağlık risklerine karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Kaynak: AA
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