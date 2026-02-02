Haberler

Datça'da ikinci dönem "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 'Bayrak Sevgisi' temasıyla başladı. Okul binaları süslendi, öğretmenler öğrencilerine bayrağın anlamını anlattı. Hafta boyunca resim, şiir, kompozisyon ve afiş çalışmaları yapılacak.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
