Datça'da bir kişi evinde ölü bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde, yalnız yaşayan 73 yaşındaki İbrahim Durdu'nun evinde ölü bulunduğu bildirildi. Yakınlarının haber alamadığı Durdu'nun cenazesi, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

İskele Mahallesi'nde yalnız yaşayan 73 yaşındaki İbrahim Durdu'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, evinde hareketsiz halde bulunan Durdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Durdu'nun cenazesi incelemenin ardından devlet hastanesi morguna götürüldü.

