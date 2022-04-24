DARÜSSELAM - Tanzanya'da çocuklara özel iftar programı düzenlendi

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliği'nde düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, elçilik mensupları ve Türk ailelerin yanı sıra Türkiye Maarif Vakfı Darüsselam Okulu, Türkiye Diyanet Vakfı Yetimhanesi ve Rehema Vakfı Ortaokulu'ndan çok sayıda öğrenci katıldı.

Şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Büyükelçi Güllüoğlu, 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türk kurtuluş mücadelesindeki önemini anlattı.

Geçen sene Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle çocuk bayramı etkinliklerini yapamadıklarını belirten Güllüoğlu, "Bu sene Kovid-19'un azaldığı bir dönemde sizlerle beraber bu akşam burada olmaktan çok mutluyuz." dedi.

Güllüoğlu'nun konuşmasının bir kısmını, ülkenin resmi dil olan Svahilce yapması iftara katılan çocukları mutlu etti.

Program, şarkılar, bilgi yarışmaları, oyunlarla sona erdi.

AA / Güncel