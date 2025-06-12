Darülaceze sakini 93 yaşındaki Suzan Tosun, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Darülaceze sakini 93 yaşındaki Suzan Tosun, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında aralarında geçen diyalogla hafızalara kazınan 93 yaşındaki Darülaceze sakini Suzan Tosun, vefat ettiği İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında aralarında geçen diyalogla hafızalara kazınan 93 yaşındaki Darülaceze sakini Suzan Tosun, vefat ettiği İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'da 1932 yılında dünyaya gelen Suzan Tosun, son yıllarını Arnavutköy'deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde geçirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuruma 31 Aralık'ta gerçekleştirdiği ziyarette Tosun'la yaptığı duygu dolu sohbet kameralara yansırken, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Tosun'un "Kimsesizim" sözü üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği "Kimsesiz değilsin, biz varız biz." yanıtı, Darülaceze sakinini mutlu etti.

Suzan Tosun'un vefatı sonrası Şişli'deki Darülaceze Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, teşkilat üyeleri ve Darülaceze sakinleri katıldı.

Tosun'un cenazesi, kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Kimsesizlerin kimsesiyiz"

Cenaze töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı dönemde Darülaceze ziyareti sırasında Suzan Tosun ile tanıştığını söyledi.

Kaya, "Türkiye olarak aslında Suzan Tosun'u, Sayın Cumhurbaşkanımızın Darülaceze'yi ziyaretindeki güzel sohbetiyle hatırlıyoruz. Suzan teyzemiz, 'Benim kimsem yok' dediğinde Sayın Cumhurbaşkanımız 'Biz varız biz' demişti. Bu görüntüleri tüm Türkiye defalarca izledi. Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak düzenlediğimiz kampta da bu görüntüleri izlettik ve 'Biz kimsesizlerin kimsesiyiz. Türkiye'deki 85 milyonun içinde yalnız, kimsesiz, yardıma muhtaç insanların hizmetindeyiz' dedik." ifadelerini kullandı.

Teşkilatlarının yaptığı çok sayıda hatmi Suzan Tosun için gönderdiklerini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Bu ülkede hiç kimse kimsesiz ve yalnız değildir. 'Kimsesizim' diyen herkesin yanında biz varız. Bugün bizim için duygusal bir gün. Kendi yakınlarından tek bir kişi gelmiş, 'Çocukluğunda tanırdım' diyor. Cenaze namazını AK Parti teşkilatları ve Darülaceze çalışanlarıyla birlikte kıldık. AK Parti, kimsesizlerin kimsesi olarak ortaya çıktı ve böyle de yoluna devam eden bir siyasi hareket. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gecesini gündüzüne katan bir kadro hareketiyiz. Dün gece hacdan döndüm ve Suzan teyzemizin cenazesini duyar duymaz buraya geldim. Onu dualarla ahirete yolcu ettik."

AK Parti İl Başkanı Özdemir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuruma ziyaretini hatırlatarak, "Hoş bir sohbet olmuştu. Suzan teyzemiz bugün aramızdan ayrıldı. Rabb'im bizleri cennetinde buluştursun inşallah. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz de burada son görevimizi yaparak, teyzemizi son yolculuğuna uğurladık." dedi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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