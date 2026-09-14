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"Darülaceze Akademi" İstanbul'da açıldı

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- Darülaceze'nin 130 yılı aşkın bakım tecrübesinin eğitim yoluyla geleceğe taşınması amacıyla hayata geçirilen akademinin açılışına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ve İstanbul Valisi Gül de katıldı

Darülaceze'nin 130 yıllık kurumsal birikimini eğitim alanına taşıyan "Darülaceze Akademi", İstanbul'da düzenlenen törenle açıldı.

Darülaceze'den yapılan açıklamaya göre, törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Akademi'nin yaşlı bakımı, engelli bakımı ve evde bakım alanlarında uzmanlaşmış nitelikli personelin yetişmesine katkı sağlayacağını anlattı.

Bakan Göktaş, Darülaceze'nin 130 yıllık köklü bir kültürden gelen güçlü bir yapı olduğunu belirterek, kurumun sosyal hizmetlerin önemli merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Darülaceze Akademi ile ihtiyaç duyulan alanlarda uzmanlaşmış personelin yetişmesine katkı sağlanacağını ifade eden Göktaş, akademinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Darülaceze Akademi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ve protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, Bakan Göktaş'a akademiyi gezdirerek, 130 yıllık Darülaceze tecrübesini geleceğin sosyal hizmet anlayışına taşıma vizyonunu paylaştı.

İslam, akademinin yalnızca bugünün bakım ihtiyacına cevap veren bir eğitim merkezi değil, değişen demografik yapı ve yeni bakım ihtiyaçları doğrultusunda geleceğin nitelikli insan kaynağını bugünden yetiştirecek öncü bir model olarak kurgulandığını vurguladı.

Programa, Şişli Belediye Başkan Vekili Ali İkram Tuna, Beyoğlu Kaymakamı ve Şişli Kaymakam Vekili Abdullah Atakan Atasoy, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ömer Turan, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür, Darülaceze İdare Meclisi üyeleri, akademi öğrencileri ve Darülaceze çalışanları da katıldı.

Kaynak: AA
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