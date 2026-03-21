Kocaeli'de nevruz kutlamalarında 8 kişi gözaltına alındı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Nevruz kutlamalarında katılımcılar ile görevliler arasında çıkan tartışma nedeniyle polis müdahale etti, 8 kişi gözaltına alındı.
Darıca Millet Bahçesi'nde öğle saatlerinde Nevruz kutlamaları için program düzenlendi. Bazı katılımcılar, görevliler ile tartışma yaşadı. Tartışma büyüyünce polis ekipleri gruba biber gazıyla müdahale etti. Polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı.
