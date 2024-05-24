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Darıca'da KO-MEK Kursiyerlerinin Yıl Sonu Sergisi Açıldı

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Darıca'da, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (KO-MEK) eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisi açıldı. Serginin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, KO-MEK'in hedeflerini anlattı ve kursiyerlere teşekkür etti. Sergide, kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı eserler sergilendi.

Darıca'da, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (KO-MEK) eğitim gören kursiyerler yıl sonu sergisi açtı.

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, KO-MEK'in hedeflerini anlattı.

Kursiyerlere verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Büyükakın, kurdukları pazar ağı sayesinde, kursiyerlerin hazırladıkları ürünleri talep edenlerle buluşturduklarını kaydetti.

Daha sonra kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı eserlerin yer aldığı serginin açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa Sağdıç, AK Parti İlçe Başkanı Köksal Şakar da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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