Kocaeli'de kahvehanenin balkonundaki jeneratörde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kahvehanenin balkonundaki jeneratörde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kazımkarabekir Mahallesi Tuna Sokak'ta 4 katlı apartmanın ikinci katında faaliyet gösteren kahvehanenin balkonunda bulunan jeneratörde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel