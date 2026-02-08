Haberler

Kocaeli'de kahvehanenin balkonundaki jeneratörde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de kahvehanenin balkonundaki jeneratörde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kahvehanenin balkonundaki jeneratörde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kahvehanenin balkonundaki jeneratörde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazımkarabekir Mahallesi Tuna Sokak'ta 4 katlı apartmanın ikinci katında faaliyet gösteren kahvehanenin balkonunda bulunan jeneratörde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
CHP'den istifa eden belediye başkanından 'AK Parti'ye mi geçeceksiniz?' sorusuna yanıt

İstifa sonrası "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

Emekli generalleri İsrail'i bekleyen sonu bu sözlerle açıkladı
Mars'tan gelen 4,5 milyar yıllık taşı kırmadan içine baktılar, sonuçlar şok edici

4,5 milyar yıllık taşı kırmadan içine baktılar, sonuçlar şok edici
Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
'Gururdan ağladım' diyen 77'lik İsmail Amca, 77 bin metrekare arazisini gözünü kırpmadan bağışladı

"Gururdan ağladım" dedi, tüm tapularını gözünü kırpmadan bağışladı
Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı

Özcan Deniz'den akılalmaz teklif! Eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı