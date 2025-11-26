Darıca'da İşçilerin Kaldığı Binada Yangın Çıktı
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir işçi yurdunun giriş katında yangın çıkması sonucu hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, bazı işçiler kendi imkanlarıyla tahliye edildi. Polis, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde işçilerin kaldığı binada çıkan yangın, hasara neden oldu.
Kazım Karabekir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir firmanın çalışanlarının konaklaması için kiralanan 3 katlı binanın giriş katında ranzaların bulunduğu bölümde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bazı çalışanlar, kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti, üst katlardaki işçileri itfaiye ekipleri dışarı çıkardı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.
Öte yandan polis, kundaklama şüphesiyle bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel