Darıca'da Geri Dönüşüm Tesisi Hizmete Açıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sıfır Atık Projesi kapsamında kurulan günlük 70 ton atık işleme kapasiteli geri dönüşüm tesisi törenle hizmete açıldı.

Darıca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde Osmangazi Mahallesi'nde kurulan tesisin açılış töreninde konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, çevrenin kendilerine emanet olduğunu belirterek, bu emanete sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Yaman, daha temiz bir çevre ve yaşanabilir şehirler için hep birlikte çalışmaları gerektiğini ifade eden Yaman, Kocaeli'nin dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu kaydetti.

Kaymakam Yaşar Dönmez de sürdürülebilir çevre için herkesin sorumluluk taşıdığını dile getirerek, "Bizler bu güzel dünyada yaşadık, bizden sonraki nesillerin de bu güzelliklerden faydalanmasını istiyorsak sorumluluğumuzu yerine getirmek zorundayız. Belediyemiz muhteşem bir sistem kurmuş. Sadece Darıca değil, bu dünyayı paylaşan tüm insanlık adına teşekkür ediyor, tesisin hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise geri dönüşümün kendileri için öncelikli bir çalışma alanı olduğunu aktararak, dünyanın kıymetinin farkında olduklarını kaydetti.

"Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın koordinasyonunda, bu işe gerçekten dertlenen bir anlayışla yola çıktık." diyen Bıyık, ilk hedeflerinin marketlerden alınacak kartonların ayrıştırılması olduğunu bildirdi.

Bıyık, kamu binalarında kurulan geri dönüşüm noktalarının ardından sitelerle yapılacak çalışmalarla farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ederek, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmasını sağlayacak çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini aktardı.

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi, protokol üyelerince kesildi. Protokol üyeleri ve katılımcılar, tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.