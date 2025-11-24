Haberler

Darıca'da Geri Dönüşüm Tesisi Hizmete Açıldı

Darıca'da Geri Dönüşüm Tesisi Hizmete Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sıfır Atık Projesi kapsamında günlük 70 ton atık işleme kapasitesine sahip geri dönüşüm tesisi hizmete girdi. Açılışta çevre ve geri dönüşüm vurgusu yapıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sıfır Atık Projesi kapsamında kurulan günlük 70 ton atık işleme kapasiteli geri dönüşüm tesisi törenle hizmete açıldı.

Darıca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde Osmangazi Mahallesi'nde kurulan tesisin açılış töreninde konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, çevrenin kendilerine emanet olduğunu belirterek, bu emanete sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Yaman, daha temiz bir çevre ve yaşanabilir şehirler için hep birlikte çalışmaları gerektiğini ifade eden Yaman, Kocaeli'nin dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu kaydetti.

Kaymakam Yaşar Dönmez de sürdürülebilir çevre için herkesin sorumluluk taşıdığını dile getirerek, "Bizler bu güzel dünyada yaşadık, bizden sonraki nesillerin de bu güzelliklerden faydalanmasını istiyorsak sorumluluğumuzu yerine getirmek zorundayız. Belediyemiz muhteşem bir sistem kurmuş. Sadece Darıca değil, bu dünyayı paylaşan tüm insanlık adına teşekkür ediyor, tesisin hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise geri dönüşümün kendileri için öncelikli bir çalışma alanı olduğunu aktararak, dünyanın kıymetinin farkında olduklarını kaydetti.

"Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın koordinasyonunda, bu işe gerçekten dertlenen bir anlayışla yola çıktık." diyen Bıyık, ilk hedeflerinin marketlerden alınacak kartonların ayrıştırılması olduğunu bildirdi.

Bıyık, kamu binalarında kurulan geri dönüşüm noktalarının ardından sitelerle yapılacak çalışmalarla farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ederek, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmasını sağlayacak çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini aktardı.

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi, protokol üyelerince kesildi. Protokol üyeleri ve katılımcılar, tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama geldi
Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt geldi

Kılıçdaroğlu, CHP'ye savaş baltalarını çekti! Son açıklaması daha sert
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı

Milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı
Samsun'da çöp konteynerinde 9 telef olmuş köpek bulundu

Dehşete düşüren olay! Çöp kutusundan ölü köpekler çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.