Darıca'da Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı, 3 Tutuklama

Darıca'da Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı, 3 Tutuklama
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Operasyonda 7 mağdur kadın kurtarıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının tespiti, zührevi hastalıkların önlenmesi ve fuhşa zorlanan kadınların kurtarılmasına yönelik çalışma başlattı.

Darıca ilçesinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler R.Ç, C.Ç, M.Ş. ve M.K'yi gözaltına aldı, 7 mağdur kadını da kurtardı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden C.Ç, M.Ş. ve M.K. tutuklandı, R.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
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