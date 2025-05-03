Darıca'da Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı, 3 Tutuklama
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Operasyonda 7 mağdur kadın kurtarıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının tespiti, zührevi hastalıkların önlenmesi ve fuhşa zorlanan kadınların kurtarılmasına yönelik çalışma başlattı.
Darıca ilçesinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler R.Ç, C.Ç, M.Ş. ve M.K'yi gözaltına aldı, 7 mağdur kadını da kurtardı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden C.Ç, M.Ş. ve M.K. tutuklandı, R.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.