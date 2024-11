Darıca'da Down Sendromlu Bireylerin İstihdam Edildiği Kafe Açıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde down sendromlu bireylerin istihdam edildiği kafe hizmete başladı.

Darıca Belediyesince, down sendromlu gençlerin sosyalleşmesi ve iş hayatına kazandırılması için yapılan "Gönül Kahvesi" açıldı.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AA muhabirine, işletmeyi, down sendromlu gençlerin toplumda yer edinebilmesi ve sosyalleşebilmesi amacıyla açtıklarını söyledi.

Kafeteryanın sosyal sorumluluk projesi olduğunu anlatan Bıyık, "Engelli kardeşlerimizin özellikle down sendromlu kardeşlerimizin burada istihdam edilmesi, onları hayata kazandıracak, hayatın içinde olmalarını sağlayacak, güzel bir proje. İki engelli kardeşimizle başlangıcını verdik. Yakın zamanda inşallah açılışı gerçekleştireceğiz. Bugün ilk çaylarını içtik kardeşlerimizin." diye konuştu.

Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Birimi özel eğitim öğretmeni Songül Kaya, engelli istihdamını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Engelli bireylerin toplumda ve iş hayatında etkin olmalarını sağlamaya çalıştıklarına değinen Kaya, "Proje kapsamında detaylı araştırmalar yapıldı. Gönül Kahvesi'nin her köşesinin onlara yönelik düzenlenmesi için özen gösterildi. Down sendromlu gençlerimiz, uzman kişiler tarafından pek çok mülakat yapılarak alındı. Heyecanlılar, zaten onların hayatında sevgi ve nezaket her zaman ön planda." diye konuştu.

Down sendromlu Enes Şahin ile Eren Altuntaş'ın sosyalliklerinin ön plana çıktığını aktaran Kaya, ailelerin evde verdiği eğitimi kafeteryada kendilerinin devam ettireceğini sözlerine ekledi.