Haberler

Denize giren 2 kardeşten biri boğuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denize giren iki kardeşten Ali S. boğuldu, kardeşi T.S. kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde denize giren 2 kardeşten Ali S. (17) boğuldu, ekipler tarafından kurtarılan kardeşi T.S. (14) ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Darıca'ya bağlı Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde bulunan halk plajında meydana geldi. Denize giren Ali S. ile kardeşi T.S., kıyıdan uzaklaştıktan sonra çırpınmaya başladı. İki kardeşin çırpındığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Cankurtaranlar da kardeşlere müdahale etti. Ekipler tarafından çıkarılan kardeşlerden Ali S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Su yuttuğu belirlenen T.S. ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Ali S.'nin cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Haber: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi

Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Film sahnesi gerçek oldu: Şanlıurfa'da akraba aileler birbirlerine tüple saldırdı

Film sahnesi gerçek oldu! Akraba aileler birbirlerine tüple saldırdı
Remzi Sanver hakkında tahliye kararı

Cezaevindeki eski rektör hakkında yeni karar
Dev banka 'yeni altını' ilan etti: Tarihi rekorlara çok az kaldı

Dev banka 'yeni altını' ilan etti! Tarihi rekorlara çok az kaldı
Spam zannettiği mesaj hayatını değiştirdi

Spam zannettiği mesaj hayatını değiştirdi
Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım

Otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor! Dudak uçuklatan yatırım
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi