Binanın çatısında çıkan yangında baba ve oğlu dumandan etkilendi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen baba ve oğlu, hastaneye kaldırıldı.
Emek Mahallesi Kıble Sokak'taki 3 katlı bir binanın çatısında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen baba ve oğlu ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
