Kocaeli'de çatıda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de çatıda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü ve yaralıların durumu stable.

Osmangazi Mahallesi Kıble Sokak'ta 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel
