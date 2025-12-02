Kocaeli'de çatıda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü ve yaralıların durumu stable.
Osmangazi Mahallesi Kıble Sokak'ta 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi dumandan etkilendi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ümit Ülker - Güncel