Kocaeli'de engelli kursiyerler sergi açtı

Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan karma el sanatları yıl sonu sergisi açıldı.

Adnan Menderes Kültür Merkezi'ndeki serginin açılış töreninde konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, sergilenen eserlerin her birinde büyük bir emek, sabır ve başarı hikayesi bulunduğunu kaydetti.

Merkezde verilen eğitimle engellilerin yeteneklerinin ortaya çıkarıldığını ifade eden Yaman, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da merkezde eğitim alanların ortaya koyduğu bu güzel eserlerin herkesi gururlandırdığını bildirdi.

Burada sadece ürünlerin değil, azim, sabır ve emeğin de sergilendiğini aktaran Bıyık, "Engelli bireylerimizin hayatın her alanında daha güçlü yer alabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Darıca Belediyesi olarak her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Yaman, Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, AK Parti İlçe Başkanı Köksal Şakar ile protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikleri sergiyi gezdi.

Sergi, 22 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.