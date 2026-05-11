Haberler

Kocaeli'de engelli kursiyerler sergi açtı

Kocaeli'de engelli kursiyerler sergi açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan karma el sanatları sergisi, Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergide engellilerin yetenekleri ve azimleri sergileniyor.

Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan karma el sanatları yıl sonu sergisi açıldı.

Adnan Menderes Kültür Merkezi'ndeki serginin açılış töreninde konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, sergilenen eserlerin her birinde büyük bir emek, sabır ve başarı hikayesi bulunduğunu kaydetti.

Merkezde verilen eğitimle engellilerin yeteneklerinin ortaya çıkarıldığını ifade eden Yaman, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da merkezde eğitim alanların ortaya koyduğu bu güzel eserlerin herkesi gururlandırdığını bildirdi.

Burada sadece ürünlerin değil, azim, sabır ve emeğin de sergilendiğini aktaran Bıyık, "Engelli bireylerimizin hayatın her alanında daha güçlü yer alabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Darıca Belediyesi olarak her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Yaman, Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, AK Parti İlçe Başkanı Köksal Şakar ile protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikleri sergiyi gezdi.

Sergi, 22 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Ümit Ülker
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz

Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonunun ekran fotoğrafına bakın
Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
İpler koptu! Bu parayı veren Rafael Leao'yu alacak

İpler koptu! Bu parayı veren Leao'yu alacak
Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz

Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz
7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı
En acı an! İlk iş gününde feci şekilde can verdi

En acı an! İlk iş gününde feci şekilde can verdi