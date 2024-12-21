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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık Havza'yı Ziyaret Etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık Havza'yı Ziyaret Etti
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret ederek iki ilçe arasındaki iş birliği ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ziyaret, karşılıklı teşekkürlerle son buldu ve hediyeler verildi.

Havza Belediyesi ile kardeş belediye olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Havza'yı ziyaret etti.

Bıyık ile AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve beraberindekiler, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret ederek bir süre görüştü.

İkiz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Halkımıza en doğru hizmeti götürmek noktasında iki ilçemizde fayda sağlayacak iş birliğinin gelişerek devam etmesini diliyorum. Sayın Başkanımız Muzaffer Bıyık ve beraberindeki misafirlerimize ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederim." dedi.

Bıyık da İkiz'e ilgisinden dolayı teşekkür ederek, "Her iki ilçemizin de birbirlerine katacak önemli değerleri var. Kardeşlik bağlarımıza daha ileri seviyeler taşımak adına üzerimize düşeni her zaman yapacağız." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda İkiz, Bıyık ve Şakar'a semaver ile Atatürk Evi maketi hediye etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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