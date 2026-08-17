Haberler

Darıca'da Arama Kurtarma Derneği Açıldı

Darıca'da Arama Kurtarma Derneği Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Darıca Arama Kurtarma Derneği törenle hizmete girdi. Açılışta konuşan AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, deprem tedbirlerine dikkat çekti. Dernek Başkanı Abdülhamit Subaşı, afet bilinci oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Darıca Arama Kurtarma Derneği törenle açıldı.

Piri Reis Mahallesi'nde bulunan derneğin açılışında konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını söyledi.

Depremin değil, tedbirsizliğin ölümlere yol açtığını ifade eden Yaman, "Allah bir daha yaşatmasın. Hem yerel yönetimler hem de hükümet olarak tedbir alıyoruz. Yapılması gerekeni yapıyoruz. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden önce de Türkiye'de depremler oldu ne yazık ki o günkü iktidarlar hazırlıklı değillerdi. Şimdi daha hazırlıklıyız." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan da depreme hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Darıca Arama Kurtarma Derneği Başkanı Abdülhamit Subaşı ise amaçlarının kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde hareket ederek vatandaşları deprem ve diğer afetlere karşı bilinçlendirmek olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, derneğin açılış kurdelesini kesti.

Törene, Vali yardımcıları Mustafa Özkaynak ve Nuri Özder, Darıca Belediye Başkanvekili Hüseyin Okutan, Darıca Kent Konseyi Başkanı Orhan Pala, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız

Trump’ın hedefinde bu kez o ülke var: Fena halde bombalarız
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı

Bu nasıl iş? Milyonlarca liraya yeniledi, 2 liraya kiraladı
Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak

Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı

Ülke tarihinde bir ilk: Yemin ederek göreve başladı

Pervin Buldan, 32 yıl önce öldürülen eşi Savaş Buldan cinayeti için Adalet Bakanlığına başvurdu

Pervin Buldan'dan faili meçhul cinayetler için başvuru
Anthony Taylor, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonları değerlendirdi

Tartışmalara son noktayı koydu
Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı

Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı
Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere karşı olay cevap

Kerem'den eleştirilere karşı olay cevap