Mardin'de öğrencileri taşıyan minibüs yandı

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Dargeçit ilçesi kırsal Yoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. F.A. yönetimindeki öğrenci servisi, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, aracı durdurarak öğrencileri tahliye etti ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Öğrenciler kısa süreli panik yaşarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı