Haberler

Malatya'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Malatya'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ambulans helikopterle Malatya'daki hastaneye sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Yusuf Dabanıbüyük yönetimindeki 01 CCD 05 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette seyreden İbrahim Cengiz idaresindeki 26 AGD 027 plakalı hafif ticari araç, Sandıkkaya Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Zübeyde Dabanıbüyük, Mehmet, İnayet, Hadis ve Menesa Cengiz, ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan İbrahim Cengiz (40) ileri tetkik ve tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya'daki hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu

Gurbetçiye ağır fatura: Aracını verdi, hem paradan hem arabadan oldu
''Ölmüş annesine küfür edildi'' iddiasına Gustavo Alfaro'dan çok sert yanıt

''Ölmüş annesine küfür edildi'' iddiası! Ülke bu olayla çalkalanıyor
Fatih Terim, ''Ben bunu asla yaptırmam'' diyerek rest çekti

''Ben bunu asla yaptırmam'' diyerek rest çekti
Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: Elinizde ne varsa gönderin
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Mbappe'nin Paraguay kalecisine yaptığı hareket ortalığı karıştırdı

İki ülkeyi karşı karşıya getiren hareket