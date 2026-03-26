Samsun'un Canik ilçesinde evlenecek dar gelirli çiftlere 20 bin lira destek verilecek.

Canik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, evlenecek dar gelirli çiftlere 20 bin lira destek sağlanması ve çiftlere evlilik öncesi aile okulu eğitimi verilmesine ilişkin iş birliği protokolü, Canik Kaymakamı Şeref Aydın ile Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tarafından imzalandı.

Aile kurumunun önemine yönelik toplumsal bilinç oluşturmayı amaçlayan destek programı kapsamında, evlenecek çiftlere nikah ücret desteği ve ev eşyası desteği de sunulacak.

Sandıkçı, sosyal belediyecilik alanında ailelerin, öğrencilerin ve evlilik hazırlığı yapan gençlerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Güçlü aile yapısının güçlü toplum anlamına geldiğini vurgulayan Sandıkçı, "Canik'imizde sosyal belediyecilik alanında örnek projeleri hayata geçiriyor, ailelerimizin ve aile kurumu oluşturmak üzere yola çıkan gençlerimizin bütçelerine destek olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Canik'imizde evlenecek olan dar gelirli çiftlerimize 20 bin Türk lirası destek sağlıyoruz. Destek programımız çerçevesinde ayrıca çiftlerimizi evlilik öncesi aile okulu eğitimiyle buluşturacağız. 20 bin Türk lirası destek programımızla birlikte evlenecek olan çiftlerimizin nikah işlemlerini tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştirmeye, ayrıca dar gelirli çiftlerimize ev eşyası desteği sağlamaya devam ediyoruz."

Protokol imza törenine, Canik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Musa Öncül de katıldı.