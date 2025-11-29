Haberler

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Antalya'da Adli Kurumları Ziyaret Etti

Güncelleme:
Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Antalya Bölge İdare Mahkemesi ve Antalya Adliyesini ziyaret ederek, yetkililerle bir araya geldi.

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Antalya Bölge İdare Mahkemesi ve Antalya Adliyesini ziyaret etti.

Antalya ziyareti kapsamında ilk olarak yeni kurulan Antalya Bölge İdare Mahkemesine giden Erkan, Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Birol Terlemez tarafından karşılandı.

Terlemez ile görüşmesinin ardından Erkan, Antalya Adliyesine geçti.

Erkan, burada Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci ve Antalya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hayati Karaaslan ile bir araya geldi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
