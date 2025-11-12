Danıştay Başkanı Yiğit, düşen askeri kargo uçağında şehit olanlar için başsağlığı diledi

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yiğit, mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"11 Kasım 2025 tarihinde, Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi neticesinde kahraman askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."