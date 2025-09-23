Haberler

Danimarka'nın Kopenhag Havalimanı, Dronların Görülmesi Nedeniyle Trafiğe Kapandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kopenhag Havalimanı, hava sahasında üç adet büyük boyutlu dronun uçtuğu tespit edildiği için kalkış ve inişlere kapatıldı. Olaya ilişkin polis incelemesi devam ediyor.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag ile aynı adı taşıyan havalimanı, ülkenin hava sahasında dronlar görülmesi nedeniyle hava trafiğine kapatıldı.

Kopenhag polisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kopenhag Uluslararası Havalimanı kalkış ve inişlere kapalıdır. Bölgede büyük boyutlarda 2 ila 3 adet dron uçtuğu görülmüştür." ifadelerine yer verdi.

Polis, olaya ilişkin incelemenin devam ettiğini belirtti.

Uçuş takip firması Flightradar 24 ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 22.05 itibarıyla dron şüphesi nedeniyle Kopenhag Uluslararası Havalimanı'na giden 35'ten fazla uçuşun Danimarka'daki Billund ve Aarhus ile İsveç'teki Malmö ve Göteborg havalimanlarına yönlendirildiğini aktardı.

Ulusal basın çok sayıda polisin havalimanında bulunduğunu belirtirken, birçok kişinin de havalimanında beklediği bilgisini paylaştı.

Bu arada, Kopenhag Havalimanı Danimarka'nın en büyük havalimanı konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Osimhen ne zaman geri dönecek? Okan Buruk müjdeyi verdi

Okan Buruk, milyonların merakla beklediği soruyu yanıtladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylar sonra ortaya çıktı! Solskjaer, Süper Lig'in yeni yıldızını Beşiktaş'a istememiş

Aylar sonra ortaya çıktı! Ligin yeni yıldızını Beşiktaş'a istememiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.