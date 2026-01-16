Haberler

Danimarka: Grönland'ın Devredilmesi Konusundaki Müzakereleri Kabul Ettiğimiz İddiası Doğru Değil

Güncelleme:
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'nin Grönland ile ilgili müzakerelerinin 'zor' geçeceğini belirtti ve Danimarka'nın ABD'nin Grönland'ı satın alma teklifini reddettiğini ifade etti.

OSLO, 16 Ocak (Xinhua) -- Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamaların Grönland konusunda ABD ile yürütülecek müzakerelerin "gerçekten zor" geçeceğini ortaya koyduğunu belirterek, ABD'nin Kuzey Kutbu'ndaki toprakları devralmasına yönelik müzakereleri kabul ettiklerine dair iddiaları reddetti.

Rasmussen perşembe günkü açıklamasında Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt'in, ABD, Danimarka ve Grönland temsilcilerinin Washington'daki temaslarının ardından Grönland'ın "satın alınması" konusundaki teknik görüşmeleri sürdürmek üzere bir çalışma grubu kurulmasında mutabık kaldıklarını duyurması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Danimarka televizyon kanalı TV 2'ye konuşan Rasmussen, ABD'nin Grönland'ı satın alma sürecine ilişkin herhangi bir teknik grubun kurulmasını kabul etmediklerini vurguladı.

Önerilen çalışma grubunun, Danimarka ve Grönland'ın ABD'nin Kuzey Kutbu'ndaki güvenlik endişelerini hangi yöntemlerle ve ne ölçüde giderebileceğini araştırmayı hedeflediğini belirten Rasmussen, bu sürecin ancak Danimarka ve Grönland tarafından çizilen sınırlar dahilinde ilerleyebileceğini ifade etti.

