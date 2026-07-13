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Danimarka, Gazze ve Lübnan'a insani yardım çalışmaları için maddi destek sağlayacak

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Danimarka, Gazze'deki insani kriz ve Lübnan'daki yardım çalışmaları için toplam 8,5 milyon dolar maddi destek gönderme kararı aldı. Yardım, gıda, sağlık, su ve yeniden yapılanma alanlarında kullanılacak.

Danimarka, Gazze'deki insani kriz ve Lübnan'daki insani yardım çalışmalarına destek için maddi yardım gönderme kararı aldı.

Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, insani yardım çalışmaları için Gazze'ye 6 milyon dolar, Lübnan'a ise 2,5 milyon dolar gönderilmesine karar verildiği belirtildi.

Sağlanacak yardımın Gazze'de gıda, sağlık, su ve yeniden yapılanma alanlarında faaliyet gösteren uluslararası ve yerel kuruluşlar aracılığıyla finanse edileceğine işaret edilen açıklamada, Lübnan'da da ailelere yardım yapılacağı ve sağlığın yanı sıra su temini için kullanılacağı aktarıldı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki insani ihtiyaçlar çok büyük. Milyonlarca insan gıda, temiz su, sağlık hizmeti ve korunma gibi temel ihtiyaçlardan yoksun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Lejla Bıogradlıja Aksan
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