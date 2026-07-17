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Danimarka'da yangın ihbarına giden polislere ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Danimarka'nın Aalborg kentinde yangın ihbarına giden polislere ateş açıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, bir polis memuru ile saldırgan yaralandı. Müfettiş, saldırının münferit olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Danimarka'nın Aalborg kentine bağlı Norresundby'da yangın ihbarına giden polislere ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 polis memuru ile saldırgan yaralandı.

Norresundby'daki bir sanayi bölgesinde meydana gelen silahlı saldırı sonrası basın toplantısı düzenleyen Müfettiş Claus Dano, polislerin yangın ihbarı üzerine olay yerine sevk edildiğini, ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından üzerlerine ateş açıldığını söyledi.

Silahlı çatışmada 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Dano, yaralanan polis memurunun durumunun stabil olduğunu ifade etti.

Saldırganın ise ağır yaralı olduğunu aktaran Dano, olay yeri inceleme çalışmalarının sürdüğünü, saldırının nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Yangın ile silahlı saldırı arasında bağlantı bulunup bulunmadığının da araştırıldığını kaydeden Dano, ilk değerlendirmelere göre olayın münferit olduğunu düşündüklerini söyledi.

Kaynak: AA / Lejla Bıogradlıja Aksan
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