Danimarka'da İki Tren Kafa Kafaya Çarpıştı: 5'i Ağır 18 Yaralı
KOPENHAG, 24 Nisan (Xinhua) -- Danimarka'nın Hillerod ve Kagerup kasabaları arasındaki Gribskov Hattı'nda kafa kafaya çarpışan iki tren, 23 Nisan 2026. Danimarka'da perşembe sabahı iki yerel trenin kafa kafaya çarpışması sonucu 5'i ağır, 18 kişi yaralandı.
Kaynak: Xinhua