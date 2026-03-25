Danimarka'da Başbakan Frederiksen'in galip çıktığı seçimde koalisyon hükümeti kurulacak

Danimarka'da yapılan genel seçimde Başbakan Mette Frederiksen'in partisi Sosyal Demokratlar en çok oyu aldı, fakat tek başına hükümet kurmak için yeterli sandalye kazanamadı. İki blok da 90 sandalye barajını aşamayınca koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkesi Danimarka'da dün yapılan genel seçimi Başbakan Mette Frederiksen'in partisi Sosyal Demokratlar önde tamamlasa da sonuçlar tek başına hükümet kurmak için yeterli olmadı.

Danimarka'nın yayın kuruluşu DR'nin paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 100'ü sayıldı.

Başbakan Frederiksen'in partisi Sosyal Demokratlar liderliğindeki sol blok 179 sandalyeli parlamentoda (Folketing) 84 sandalye kazanırken, Danimarka Liberal Partisi (Venstre) liderliğindeki sağ blok 77 sandalye aldı.

Frederiksen, sayımın tamamlanmasının ardından başkent Kopenhag'daki Sosyal Demokratlar parti merkezinde yaptığı konuşmada, partisi için daha iyi sonuçlar beklediğini ifade ederek, "Önümüzdeki 4 yıl Danimarka Başbakanı olarak görevime devam etmeye hazırım." dedi.

İki blokun da 90 sandalye barajını aşamaması sonucu koalisyon hükümetinin kurulacağı Danimarka'daki seçimde, 14 sandalye kazanan Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in partisi Moderaterne (Ilımlar) ise yeni hükümeti hangi bloğun kuracağı noktasında "belirleyici" taraf olacak.

Rasmussen de başkentteki parti merkezinde yaptığı açıklamada, "Gelin ve bizimle oynayın." diye konuştu.

DR, dünkü seçimi "Sosyal Demokratlar'ın 1901'den bu yana en ciddi oy kaybını yaşadığı seçim" olarak niteledi.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Danimarka'da kayıtlı seçmenler, 24 Mart'ta sandık başına giderek 179 sandalyeli parlamento üyelerini belirlemek üzere oylarını kullanmıştı. Ülkedeki seçime 12 parti katılırken; seçmenler, Grönland ve Faroe Adaları'ndan da 2'şer temsilci seçmişti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz
İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir

İran'dan şartlı onay: Bunu yapmayan ülkeler Hürmüz'den geçebilir
Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak

Galatasaray'a büyük müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
Ester'den karşısına çıkanları şoke eden hareket

Ünlü isimden karşısına dikilen genci şok eden hareket

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz

Kuyumcudan çıkmıyorlar: İşte Türkiye genelinde en çok altın biriktiren ilimiz
Kim, İran savaşını örnek gösterdi: Nükleer silahlardan vazgeçmemekte haklı çıktık

Savaş devam ederken Kim'den dikkat çeken mesaj: Biz haklı çıktık
Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia

Real Madrid'in beslenme uzmanından olay iddia