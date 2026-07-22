Gaziantep'te damperli tırla çarpışan işçi servisindeki 11 kişi yaralandı
Gaziantep'te damperli tır ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Gaziantep'te damperli tır ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
O.A. idaresindeki 27 BLC 71 plakalı damperli tır, Organize Sanayi Bölgesi Vali Muammer Güler Bulvarı'nda, Z.A. yönetimindeki 27 S 0926 plakalı işçi servisi ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Z.A. ile servisteki 10 işçi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Araçlar, olay yerindeki incelemenin ardından çekildi.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan