Daltonlar Suç Örgütüne Operasyon: 11 Gözaltı

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Fatih'te bir restoranın kurşunlanması ve iş yeri sahiplerinin tehdit edilmesi olaylarıyla ilgili olarak, 'Daltonlar' suç örgütü üyesi olduğu belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, örgüt liderinin yönlendirmesiyle hareket eden zanlıların yakalanması sağlandı.

Fatih'te bir restoranın kurşunlanması ile Beykoz ve Bağcılar'daki iş yeri sahiplerinin tehdit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmalarda, "Daltonlar" suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, 11 Temmuz'da Fatih'te bir restoranın kurşunlanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 3'ü çocuk yaştaki 10 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri ve telefon incelemeleri sonucu, söz konusu eylemi Daltonlar olarak bilinen suç örgütü yöneticisi Murat Küçükyavuz'un azmettirdiği belirlendi.

İş yeri sahiplerinin tehdit edilmesi

Beykoz'da 19 Temmuz'da ve Bağcılar'da 29 Temmuz'da iş yeri sahiplerinin telefonda tehdit edilmesine yönelik soruşturmada da kendini Daltonlar suç örgütü üyesi olarak tanıtan ve mağdurlardan haraç isteyen bir zanlı tespit edildi.

Şanlıurfa'da olduğu belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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