"Daltonlar suç örgütü davası"nda jandarmaya saldırıda bulunulmasına ilişkin soruşturma

Marmara Cezaevi'nde görülen Daltonlar suç örgütü davası sırasında bazı sanıklar jandarmaya fiziksel saldırıda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Marmara Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda "Daltonlar suç örgütü davası" olarak bilinen yargılama sırasında jandarmaya yönelik fiziki saldırıda bulunulması ve kamu malına zarar verilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki 1 No'lu duruşma salonunda, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince 363 sanığın yargılandığı kamuoyunda "Daltonlar suç örgütü davası" olarak bilinen davanın duruşmasının yapıldığı belirtildi.

Kararın açıklandığı sırada, bir kısım sanıklar tarafından, duruşmanın düzen ve güvenliğini sağlamakla görevli jandarma personeline yönelik fiziki saldırıda bulunulduğu aktarılan açıklamada, ayrıca kamu malına zarar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, yaşanan olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar verme" suçları yönünden soruşturma başlatıldığı belirtildi.

