Muğla'da sahilde erkek cesedi bulundu

Güncelleme:
Dalaman Kayacık Sahili'nde hareketsiz bir halde bulunan erkek cesedinin kimliği henüz belirlenemedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri cesedin kısmen parçalanmış olduğunu tespit etti ve polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Dalaman Kayacık Sahili'nde kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Sahil kenarında hareketsiz halde yatan birini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, kısmen parçalanmış cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
