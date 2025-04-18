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Dalaman'da Fidan Dağıtımıyla Yeşil Alanlar Artacak

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Dalaman ilçesinde Kaymakamlık ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle 3 bin fidan dağıtıldı. Kaymakam Mesut Yakuta, doğayı koruma ve çevre bilincini artırma amacıyla fidanların vatandaşlara ulaştırıldığını belirtti.

Dalaman ilçesinde altı çeşit fidan dağıtımı yapıldı.

İlçe Kaymakamlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle çevre bilincini artırmak, yeşil alanları çoğaltmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, yaptığı açıklamada, 3 bin fidanın vatandaşlara dağıtıldığı söyledi.

Yakuta, 'Doğaya nefes, geleceğe umut olmak için bir araya geliyoruz' sloganıyla dağıtımını yaptıkları pikan cevizi, ceviz, ak dut, kara dut, yeni dünya ve hünnap fidanlarının toprakla buluşacağını kaydetti.

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Kaynak: AA / Özgürer Deniz Kundakçı - Güncel
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